Сын Наташи Королевой заявил о невыносимом поведении супруги Мелиссы

Семейная идиллия Архипа Глушко и его супруги Мелиссы, оформивших отношения в конце лета 2024 года, столкнулась с первыми серьезными испытаниями. Как передает «Вокруг ТВ» со ссылкой на эфир программы «Светская хроника», единственный наследник Наташи Королевой откровенно рассказал о сложностях периода притирки. Как выяснилось, молодого человека всерьез задевают бытовые привычки избранницы и ее чрезмерная эмоциональность, что рушит мечты об идеальной гармонии в доме.

Главной претензией Архипа к жене стала склонность к созданию беспорядка. Сын певицы признался, что является сторонником чистоты, тогда как Мелисса зачастую забывает о домашних обязанностях. Особое раздражение у главы семьи вызывают оставленные повсюду чашки из-под кофе. По словам Архипа, ему приходится постоянно напоминать супруге о необходимости соблюдать порядок, так как скопление грязной посуды по всему дому его удручает.

«Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: "Блин, пожалуйста". Да, мне нравится, когда все чистенько», — поделился Архип.

Кроме того, серьезным испытанием для слуха молодого человека стал темперамент Мелиссы. Он отметил, что жена выражает восторг слишком экспрессивно, и порой уровень децибелов в их жилье зашкаливает, доставляя ему ощутимый дискомфорт.

«Иногда она может быть немножко громкой. Если очень-очень радуется, она может очень громко это выражать, свою радость. Иногда мне бывает очень громко», — заявил он.

Несмотря на публичные жалобы сына, сама Наташа Королева не спешит разделять его недовольство. Звездная мать открыто встала на защиту невестки, охарактеризовав ее как трудолюбивую и совершенно неприхотливую девушку.

Стоит отметить, что родители Архипа приложили немало усилий для благополучия молодой пары: они не только обеспечили молодоженов отдельной недвижимостью, но и взяли на себя расходы по восстановлению здоровья Мелиссы. Ранее девушке потребовалась дорогостоящая челюстно-лицевая операция стоимостью около десяти миллионов рублей, которую полностью оплатила семья Глушко. Таким образом, пока Архип привыкает к нюансам женского характера, старшее поколение старается сохранить в молодой семье мир и стабильность.

