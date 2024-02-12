Сын Высоцкого встал на защиту Пугачевой с «трагичной судьбой»

Актер и режиссер Никита Высоцкий высказался об эмиграции и сказал пару слов о беглянке Алле Пугачевой. По его мнению, певица совершила ошибку, когда решила уехать из РФ. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Хотя сын Владимира Высоцкого относится к эмиграции российских звезд негативно, он не может плохо отзываться о беглецах. В качестве примера он привел Аллу Пугачеву, которую до сих пор уважают многие. Она в свое время стала источником вдохновения народа, от которого в 2022-м году, увы, отвернулась.

Никита Высоцкий считает, что артисты, по-настоящему любящие своего слушателя, никогда не покинут родину. По словам режиссера, нападки на эмигрирующих звезд бессмысленны.

«Она необыкновенно одаренный человек, и очень много сделала для людей, чтобы их душе было лучше. И когда кто-то говорит: «Да пошла она», мне хочется сказать: «В зеркало прямо сейчас иди и посмотри». Я считаю, что это трагедия, это беда», — высказался наследник Высоцкого в шоу «Эмпатия Манучи».

Одно расстраивает постановщика: критика народа со стороны Пугачевой, которая иногда проскакивает в некоторых постах ее блога.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева посмеялась над дуэтом Киркорова и Распутиной. Она высказалась об этом во время концерта в Кремле.