Сын звезды «Интернов» получил два года лишения свободы за дропперство

В Москве суд приговорил к двум годам заключения сына актера популярного сериала «Интерны» Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что Вильям Демчог сотрудничал с группой злоумышленников и стал участником мошеннической схемы, в результате которой пострадал 82-летний пенсионер. Мужчину убедили, что его сбережения могут украсть, поэтому аферисты «посоветовали» ему перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В итоге пожилой человек снял и перевел мошенникам 1,8 млн руб.

По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от своих сообщников информацию о зачислении на его банковскую карту 490 тыс. руб., которые принадлежали пенсионеру. После этого молодой человек обналичил эти деньги и перевел всю сумму на счета, находящиеся под контролем злоумышленников.

Сын артиста полностью признал свою вину и компенсировал причиненный материальный ущерб. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

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