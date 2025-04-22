Сына основателя «Вымпелкома» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве сыну одного из основателей компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина — Борису Зимину*, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

34-летний бизнесмен был заочно признан виновным в мошеннических действиях. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии.

Судебное разбирательство связано с хищением акций компаний «Брайнстон» и BelkaCar Ltd. В дополнение к тюремному сроку Зимину назначен штраф в размере 1 млн руб., а также временный запрет на ведение управленческой деятельности в коммерческих организациях сроком на два года.

Зимина признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере. В рамках уголовного дела установлено, что он причастен к хищению и реализации контрольного пакета акций «Брайнстона», а также 52,4% акций BelkaCar Ltd.

В начале 2023 года Зимин был объявлен в розыск. Басманный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте. Сам бизнесмен не смог присутствовать на судебных заседаниях.

Ранее стало известно, что суд в Москве отменил решение по делу Георгия Беджамова о хищении 156 млрд рублей.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.