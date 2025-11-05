Сына оставила: загадочное исчезновение россиянки в Турции озадачило следователей

Турецкие власти проводят поиски гражданки России, пропавшей в курортном районе Антальи. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на Генконсульство страны в Анталье.

По данным консульства, ведомство находится в постоянном контакте с родственниками пропавшей и местными правоохранительными органами. Турецкие службы задействовали для поисков береговую охрану, полицию и волонтеров.

Женщина, 41-летняя Ирина Киселева из Санкт-Петербурга, прибыла в Турцию в конце октября вместе с сыном и остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. Последний раз ее видели вечером 31 октября.

По предварительным данным, перед исчезновением она вышла из номера, заявив, что идет за сигаретами. Позже выяснилось, что Киселева покинула территорию отеля с другим постояльцем, с которым познакомилась за день до этого.

Мужчина рассказал полиции, что они направились купаться, однако вскоре потеряли друг друга из виду. По его словам, он вернулся один и принес в отель ее сумку, оставшуюся на пляже.

Уборщик гостиницы сообщил, что примерно в 19:00 видел женщину, лежащую на шезлонге у моря. После этого ее никто больше не встречал. Сейчас сотрудники полиции изучают записи с камер наблюдения и опрашивают персонал.

