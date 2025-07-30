Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и «Слуги народа» заочно арестовали по делу о терроризме

Суд в Москве вынес решение о заочном аресте Василия Кирющенко* — сына украинского режиссера Алексея Кирющенко, известного по работе над сериалами «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» с главой киевского режима Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщило РИА Новости.

Молодой человек обвиняется в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В настоящее время он объявлен в розыск. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ранее внес Кирющенко в перечень террористов и экстремистов.

По данным следствия, Василий является одним из лидеров так называемого Русского добровольческого корпуса* (РДК*) — формирования, созданного в 2022 году выходцами из России, перебравшимися на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

В отношении Кирющенко расследуются уголовные дела не только по статье о терроризме, но и о призывах к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Ленинградской арестовали на семь суток за пропаганду экстремизма.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.