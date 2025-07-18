Сыр для гурманов превратился в рассадник инфекции

Недавние случаи обнаружения кишечной палочки в сыре бри заставили покупателей насторожиться. Врач-терапевт Надежда Чернышова ов беседе с Life.ru объяснила , как опасные бактерии попадают в элитные сорта сыра и чем это грозит здоровью.

Кишечная палочка — постоянный обитатель кишечника животных, которая попадает в молоко при нарушении санитарных норм. По словам Чернышовой, либо коров доили в грязную тару, либо плохо очистили молоко перед производством. Второй вариант заражения — через воду для мытья оборудования или с рук персонала.

Производители уже пообещали усилить контроль, но проблема требует комплексного решения. Пастеризация молока при температуре выше 60°C убивает бактерии, но некоторые мелкие сыроварни пренебрегают этой процедурой ради натурального вкуса.

Кишечная палочка, как напомнила эксперт, вызывает тяжелые отравления: тошноту, рвоту, диарею и обезвоживание. В худшем случае токсины поражают почки. Особенно опасен зараженный сыр для детей, беременных и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что порядка 300 фермеров примут участие в Сырном фестивале в Истре.