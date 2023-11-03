Сыроварня из Московской области представила свою продукцию на Международном фестивале

Частная сыроварня № 1 из Подольска представила свою продукцию на гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Покров». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Одним из каналов продвижения своей продукции у фермеров является участие в гастрономических конкурсах. В этом году подмосковные сельхозтоваропроизводители из Подольска представили широкий ассортимент твердых и мягких сыров в авторском исполнении», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В частности, сыроварня производит камамбер, бри с трюфелем, бри с чилийским орехом, гауду с грибами и другие сыры. В ведомстве добавили, что фестиваль в этом году собрал более 400 участников. Свыше 170 лауреатов получили дипломы и памятные подарки. Конкурсанты соревновались в пищевом арт-декоре, росписи поварского фартука и других номинациях.

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