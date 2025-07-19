Сызранский комбинат сваливался в коррупцию и сексуальные домогательства

В Сызранском плодоовощном комбинате творились вопиющие финансовые злоупотребления. Директор, пользуясь покровительством местных властей, организовал нелегальную «черную кассу», якобы для оперативной выплаты зарплат сотрудникам, куда направлялась выручка из фирменного магазина. Однако, работники так и не увидели этих денег — директор с заместителем потратили их на приобретение мебели для себя.

О подозрительных финансовых схемах на Сызранском плодокомбинате, размещавшемся в здании бывшего Вознесенского монастыря, сообщала в 1935 году газета «Волжская коммуна», материал из которой был опубликован в телеграм-канале «Вспомнить Сызрань». Сегодня трудно представить, как подобные беззакония могли оставаться незамеченными партийным руководством, но это факт.

Согласно статье, задолженность по зарплате перед работниками достигала десятков тысяч рублей, что было весьма значительной суммой в те времена. Некоторые сотрудники не получали зарплату по три месяца, увольнялись без положенных выплат, отправлялись в отпуск без отпускных.

Местный профсоюз был осведомлен обо всем происходящем, но проявлял излишнюю мягкость по отношению к зарвавшемуся руководителю. Директор Бабич задумал нелегально продать вагон сиропа, чтобы пополнить пустую кассу. Перепуганный бухгалтер отказался выполнить незаконное требование, за что директор обозвал его «контрой» и белогвардейцем, угрожая увольнением.

Заместитель директора издевался над рабочими грубым обращением, угрозами, невыплатой заработной платы за выполненную работу, что вынудило их жаловаться в городские инстанции.

Однако, их жалобы долгое время оставались без внимания. Распоясавшийся заместитель решил, что работницы обязаны оказывать ему знаки внимания, и ему это сошло с рук. Вероятно, после публикации разоблачительной статьи в областной газете, местные власти все же были вынуждены уволить проворовавшегося директора и его похотливого заместителя.

Ранее сообщалось, что компанию в Пушкино оштрафовали за совершение коррупционного преступления.