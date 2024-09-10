Сжегший заживо участницу ОИ-2024 парень умер спустя неделю

Умер Диксон Ндиема, бойфренд участницы Олимпиады-2024 из Уганды, который облил ее бензином и поджег. Его не стало спустя неделю после госпитализации, пишет New York Times.

Молодой человек находился в больнице Moi Teaching and Referral Hospital, где 3 сентября с жуткими ожогами скончалась и его жертва. Диксон Ндиема при нападении также получил травмы, с которыми он и врачи уже не справились. Специалистам удавалось поддерживать жизнь пациента неделю, но сегодня, 10 сентября, его сердце остановилось.

Напомним, бегунье из Уганды Ребекке Чептегеи было 33 года. По предварительной версии, ее возлюбленный в состоянии опьянения поссорился со спортсменкой, облил бензином и поджег. Ее госпитализировали с 75% ожогов поверхности тела.

Ранее сообщалось, что врачам не удалось спасти угандийскую Ребекку Чептегеи после нападения ее бойфренда.