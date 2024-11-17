СЖР обратился в полицию после инцидента с нападением Кашпировского на журналистку «Известий»

Инцидент с препятствованием работе журналистов на выступлении в Санкт-Петербурге «экстрасенса» и гипнотизера Анатолия Кашпировского в минувшую пятницу, 15 ноября, должен быть расследован на предмет нарушения российского законодательства. С таким заявлением к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обратились в местном отделении Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что во время очередного сеанса Кашпировского с поклонниками в Петербурге последние при поддержке охранников «вытолкали» корреспондента «Известий» Наталию Графчикову. Гипнотизеру внезапно пришлось не по душе, что журналист ведет съемку, после чего он приказал «выпроводить» репортера за дверь.

«Неустановленные сотрудники охраны мероприятия запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации. Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и „Известий“: из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графчикова попыталась задать А. М. Кашпировскому вопросы, ее просто вытолкали из зала», — сообщило петербургское отделение СЖР в своем Telegram-канале.

В обращении на имя начальника петербургского главка полиции выражается надежда на то, что правоохранителями будут установлены и привлечены к ответственности все нарушители.