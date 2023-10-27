Таба в огне: израильская ракета ударила по больнице в Египте, пятеро пострадавших

Пять мирных жителей египетского города Таба у самой границы с Израилем пострадали в результате падения выпущенной с израильской территории ракеты, передает египетский телеканал Extra News.

Сообщается, что ракетный удар пришелся по зданию скорой помощи Табы и зданию административного жилья работников Центральной городской больницы.

«Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили пять человек, причинен ущерб жилому дому», - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».