Таджикистан обеспокоен по поводу «нарушения прав и свобод» своих граждан в РФ

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сообщил на заседании межправительственной комиссии, что таджикистанцев все чаще не пускают в Россию, им отказывают во въезде или депортируют на основании «широкой и неопределенной формулировки обеспечения безопасности», передает РБК.

«Нас волнует продолжающаяся тенденция нарушения основных прав и свобод наших граждан в процессе регулирования миграционной ситуации в России», — отметил он.

Временной период ожидания на границе может составлять часы и даже дни, включая задержания членов официальных делегаций, студентов, детей и пожилых людей, добавил Расулзода.

В то же время, по его словам, растет интерес со стороны российских компаний к таджикским трудовым мигрантам. Премьер призвал к разработке «действительно эффективных решений» для улучшения взаимопонимания между двумя странами.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что России нужны трудовые ресурсы, но процесс должен быть «абсолютно законным».

Он также отметил необходимость четкого определения всех действий, связанных с обеспечением безопасности обеих стран.

Ранее сообщалось, что Володин анонсировал пять новых законопроектов по ужесточении миграционной политики в РФ.