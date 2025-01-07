Таджикская и цыганская диаспоры устроили массовый мордобой посреди Уфы

В районе одного из баров на улице Коммунистической в центре Уфы вчера произошёл конфликт между представителями двух этнических групп. Как сообщает Телеграм-канал «Башкирия Онлайн», участниками конфликта стали граждане Таджикистана и цыгане.

По информации, изначально группа людей вела себя мирно и обсуждала что-то между собой, но внезапно их поведение изменилось: они разделились на две части и начали активно действовать.

«Буквально через несколько мгновений все смешалось — таджики, цыгане и залпы тысячных ударов. По словам местных, заведение по этому адресу уже давно отличается „качественным“ сервисом и вниманием к безопасности», — приводится в публикации.

В основном претензии связаны с деятельностью сотрудников службы безопасности, которые, по словам посетителей, присваивают оставленные у входа вещи, применяют насилие к клиентам и налагают штрафы по надуманным причинам, например, за сон за столом.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Есть ли пострадавшие в ходе потасовки — информации не приводится.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет видео с учителем, который ударил ученика в школе Балашихи. В соцсетях отмечается, что после случившегося учитель уволился по собственному желанию, а подростка, который устроил драку, поставили на учет. Однако в полицию никаких заявлений по инциденту не поступало.