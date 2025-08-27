Тагаев: в рамках 19,7 тыс. исполнительных производств должники по алиментам не могут покинуть пределы РФ

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев рассказал о самых эффективных методах работы с должниками. Он отметил, что ограничение должников на выезд из страны оказывает положительный эффект.

Так, сейчас в рамках 19,7 тыс. исполнительных производств должники по алиментам не могут покинуть пределы России. Благодаря этой мере с должников удалось взыскать более 82 млн руб. алиментов.

Также эффективна мера по ограничению в праве пользования специальным правом. В рамках 9,3 тыс. исполнительных производств по алиментам были ограничены 7,4 тыс. должников.

Если должник скрывается от судебного пристава, его объявляют в исполнительный розыск. С января таким образом удалось найти более 2 тыс. должников. Более половины из них — граждане, уклоняющиеся от уплаты алиментов.

Тагаев добавил, что среди должников абсолютное большинство — мужчины. Их доля составляет 87%. Самому возрастному из них 68 лет, а самому молодому — всего 20.

