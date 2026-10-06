Турист отсудил у туроператора втрое больше стоимости VIP-экскурсии: что произошло в Таиланде?

Турист отсудил у туроператора сумму, втрое превышающую стоимость VIP-экскурсии. Во время поездки в Таиланде россиянин получил травму, а сам тур проводился с нарушениями правил безопасности. Об этом сообщается в материалах Ленинского районного суда Новосибирска, передает tourdom.ru .

Мужчина приобрел двухдневную VIP-экскурсию с ночевкой за ₽113 тыс., оплатив ее безналичным способом. Однако поездка обернулась серьезными проблемами. Судно вышло в море, несмотря на штормовое предупреждение. Лодка оказалась перегружена: части пассажиров, включая истца, не хватило мест в салоне, и они сидели на носу. Из-за сильных ударов о волны мужчина повредил поясницу. В салоне с закрытыми шторами и неисправной выхлопной системой скопились газы — люди начали задыхаться. Маршрут изменили через 20 минут после отплытия, а группу доставили на необорудованный берег, не соответствующий статусу VIP-экскурсии.

Турист направил туроператору претензию с требованием вернуть деньги. Компания отказала, заявив, что запросов на бронирование этой поездки от мужчины не поступало. Тогда клиент отправил повторное обращение с документами об оплате, но ответа не последовало.

Суд установил, что мужчина действительно перевел средства за экскурсию, организованную с грубыми нарушениями. Банк подтвердил поступление денег в пользу туроператора. С компании постановили взыскать стоимость двухдневного тура — ₽113 тыс., неустойку в том же размере, ₽10 тыс. компенсации морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя — ₽118 тыс. Общая сумма превысила ₽354 тыс. Дополнительно туроператор оплатит госпошлину в бюджет — почти ₽11 тыс. Позже заочное решение было отменено по заявлению ответчика. Дело вернулось в стадию рассмотрения по существу, и у компании появилась возможность представить возражения и доказательства.