Таиланд пересмотрит правила въезда для туристов из России

Правительство Таиланда изучает возможность уменьшения периода безвизового нахождения для иностранных гостей с 60 до 30 суток. Премьер-министр страны Пхетхонгтхан Чинават инициировала пересмотр действующих правил, о чем проинформировали в государственном департаменте по связям с общественностью.

По информации ведомства, основанием для подобного решения послужили случаи неправомерных действий со стороны некоторых приезжих, которые превышали допустимый срок пребывания в стране и осуществляли незаконную трудовую деятельность, что идет вразрез с условиями безвизового режима.

Стоит отметить, что с июля предыдущего года граждане 93 государств, включая Россию, получили право находиться в Таиланде без визы на протяжении 60 дней. Прежде россиянам разрешалось находиться в королевстве до 90 дней. Если же путешественник планирует остаться на более длительный период, необходимо оформить туристическую визу.

Ранее сообщалось, что тайские врачи отказали пострадавшей в ДТП россиянке в экстренной операции.