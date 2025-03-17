Таиланд решил серьезно сократить безвизовый режим для россиян

Тайское издание Bangkok Post, ссылаясь на комментарий из местного Минтуризма, сообщило, что россияне больше не смогут оставаться в стране без визы по прежним срокам.

Согласно комментарию Министерства туризма Таиланда, 60-дневный безвизовый режим для россиян сократят до 30 дней. Решение объяснили ростом нелегального бизнеса в стране, который чаще всего обустраивают именно иностранцы.

Однако, когда изменения вступят в силу, собеседники из тайского ведомства не уточнили. Туристам рекомендуется учитывать скорые изменения с документами и следить за дальнейшей актуальной информацией.

Напомним, что гражданам России и Белоруссии могут ужесточить правила въезда в США. Об этом 15 марта стало известно The New York Times.