Таиланд решил серьезно сократить безвизовый режим для россиян
Bangkok Post: Таиланд вполовину сократит 60-дневный безвизовый режим для россиян
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Тайское издание Bangkok Post, ссылаясь на комментарий из местного Минтуризма, сообщило, что россияне больше не смогут оставаться в стране без визы по прежним срокам.
Согласно комментарию Министерства туризма Таиланда, 60-дневный безвизовый режим для россиян сократят до 30 дней. Решение объяснили ростом нелегального бизнеса в стране, который чаще всего обустраивают именно иностранцы.
Однако, когда изменения вступят в силу, собеседники из тайского ведомства не уточнили. Туристам рекомендуется учитывать скорые изменения с документами и следить за дальнейшей актуальной информацией.
Напомним, что гражданам России и Белоруссии могут ужесточить правила въезда в США. Об этом 15 марта стало известно The New York Times.