Тайна ржавой Луны: что скрывает грунт, привезенный китайским зондом

Российские исследователи, изучая образцы лунного грунта, доставленные автоматической станцией «Чанъэ-5», идентифицировали микроскопическую частицу магнетита со следами вулканических газов. Эта находка противоречит устоявшимся представлениям о безвоздушном и геологически пассивном небесном теле, передает Южный Федеральный.

Минерал магнетит является окисленной формой железа, чье формирование в вакууме, характерном для современной Луны, считается невозможным. Его наличие в образцах указывает на образование частицы в специфической газовой среде, возникшей в результате древней вулканической активности.

Открытие свидетельствует о том, что в прошлом Луна обладала временной атмосферой, созданной выбросами вулканических фумарол. Это меняет научный взгляд на эволюцию спутника, подтверждая этап его внутренней геологической динамики.

Ученые отмечают, что зоны такой прошлой активности представляют практический интерес. Они могут содержать месторождения полезных ископаемых, сформированные взаимодействием пород с вулканическими газами.

