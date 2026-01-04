Тайна Тайной Вечери: какое вино пил Христос и можно ли его повторить сегодня.

Православная церковь не считает умеренное употребление алкогольных напитков, в частности вина, грехом. Позиция основана на библейских текстах, где вино упоминается как дар, и на примере Тайной Вечери. Ключевым принципом, который определяет отношение к алкоголю, является соблюдение меры и сохранение трезвости духа, передает Царьград .

Церковное учение проводит четкую границу между умеренным употреблением и пьянством. Последнее рассматривается как серьезный грех, который заключается не в самом факте употребления напитка, а в потере человеком контроля над собой и сознательном отказе от воли Божией. Пьянство трактуется как проявление своеволия и гордыни, когда человек ставит свои желания выше духовных ориентиров и отвергает помощь.

Священнослужители, ссылаясь на авторитетных отцов Церкви, таких как Иоанн Златоуст, подчеркивают, что вино дано для радости и укрепления здоровья, но не для того, чтобы становиться посмешищем или причиной расстройства. Таким образом, допустимым считается употребление, которое не вредит физическому здоровью, не лишает разума и не ведет к утрате внутренней свободы и ответственности за свои поступки.

