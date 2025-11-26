Тайна трех экранов: что на самом деле видит человек на грани смерти

Жительница США Норма Эдвардс сообщила о двух случаях околосмертных переживаний в своей жизни. Первый инцидент произошел, когда женщина находилась в молодом возрасте и проходила лечение в реанимационном отделении. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Need To Know.

По словам Эдвардс она наблюдала за процессом реанимации со стороны, затем восприняла слияние с источником яркого света. После этого она оказалась перед крупным экраном с тремя информационными колонками.

В первой колонке отображалась жизнь, предначертанная ей до рождения. Во второй демонстрировалась реально прожитая жизнь. В третьей колонке показывался результат сравнения между этими двумя вариантами с постоянной фиксацией несоответствия под названием «Цель не достигнута».

Затем последовало перемещение к реке где на противоположном берегу находились души знакомых людей. Одна из них передала сообщение о необходимости возвращения с информацией о вечности жизни. Второй случай произошел в ноябре 2024 года после перенесенного инфаркта миокарда. Женщина снова пережила похожий опыт с перемещением по тоннелю и встречей с ангелоподобным существом, которое подтвердило прежнее послание.

Эдвардс заявила, что не испытывает страха перед смертью, поскольку убеждена в продолжении существования сознания после прекращения биологических функций организма.

