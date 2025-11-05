Тайная болезнь: ведущий Юрий Николаев мог десятилетие жить с развивающимся раком

Телеведущий Юрий Николаев, скончавшийся 4 ноября 2025 года, мог прожить до десяти лет, не подозревая о развивающемся раке кишечника. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил кандидат медицинских наук онколог Евгений Черемушкин, объяснив механизм скрытного течения онкологических заболеваний.

По оценке эксперта, случай знаменитого артиста, у которого болезнь была обнаружена в 2007 году лишь во время планового обследования, демонстрирует критическую важность регулярной диагностики даже при отсутствии симптомов.

«Сроки развития онкологических заболеваний варьируются. Если брать среднюю скорость деления клеток, то опухоль может развиваться от первой клетки до размеров в сантиметр и больше на протяжении 5-15 лет. Это не быстрый процесс. Но бывает по-разному», - отметил эксперт.

По его словам, при раке кишечника этот процесс часто занимает как раз 5-10 лет, что делает его особенно коварным. Медленная скорость деления клеток на ранних стадиях не вызывает заметных симптомов, создавая у человека ложное ощущение здоровья. При этом врач подчеркнул, что в отдельных случаях — например, при лейкозе — болезнь может развиваться стремительно, буквально за несколько недель.

Только регулярные профилактические обследования позволяют выявить рак на той стадии, когда лечение наиболее эффективно. Даже успешное лечение и длительная ремиссия, как у Николаева, не отменяют необходимости постоянного контроля, поскольку ослабленный болезнью и терапией организм становится более уязвимым.

Ранее стала известна возможная причина смерти Юрия Николаева. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам умершего телеведущего.