Тайная эпидемия: по России ползет загадочный вирус, перед которым врачи бессильны

В ряде регионов Российской Федерации весной 2025 года была зарегистрирована вспышка респираторного заболевания с атипичной клинической картиной. По данным, распространенным информагентствами, у пациентов наблюдается стойкая лихорадка, выраженная астения и интенсивный кашель, в отдельных случаях с кровохарканьем, сообщает Общественная Служба новостей со ссылкой на aif.

Лабораторная диагностика не подтверждает у заболевших наличие вирусов гриппа или SARS-CoV-2, что указывает на иную этиологию заболевания. Специалисты отмечают тяжелое течение инфекции, сопровождающееся миалгией и резким изматывающим кашлем.

По мнению вирусологов, циркулирующий патоген может являться результатом естественных мутационных процессов. Наиболее уязвимыми перед инфекцией считаются лица с хроническими бронхолегочными заболеваниями и сниженным иммунным статусом.

Медицинские работники рекомендуют в качестве превентивных мер использовать средства индивидуальной защиты, минимизировать контакты в местах массового скопления людей, соблюдать гигиенические нормы и обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о рабочих профессиях для школьников, заваливших экзамены.