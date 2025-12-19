Тайная эпидемия: в новосибирской школе дети массово заразились туберкулезом

В Новосибирске в одной из общеобразовательных школ зафиксирована вспышка туберкулеза. Лабораторные анализы подтвердили наличие этого инфекционного заболевания у шести несовершеннолетних учащихся. Как сообщает РЕН ТВ, один из заболевших детей является носителем открытой формы туберкулеза.

Его лечение было начато медицинскими специалистами еще в конце предыдущего года, сразу после первичного выявления инфекции. По данным на текущий момент, дальнейшего распространения заболевания не наблюдается. После обнаружения очага инфекции сотрудники санитарных служб приступили к расширенному эпидемиологическому расследованию. В настоящее время проводится массовое обследование всех лиц, контактировавших с заболевшими. В список на проверку включены не только одноклассники и другие ученики школы, но также родители, члены семей и персонал учебного заведения.

В целях полного купирования возможных путей передачи инфекции медики приняли решение обследовать даже тех работников школы, которые покинули свое рабочее место примерно за год до обнаружения вспышки.

Ранее сообщалось, что жители Твери массово заболели ОРВИ, но с симптомами, похожими на грипп.