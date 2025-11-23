Тайная формула отпускных: два месяца в 2026 году станут самыми выгодными для отпуска

Оптимальным периодом для использования ежегодного оплачиваемого отпуска с финансовой точки зрения являются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законодательства Евгений Машаров.

В 2026 году к таким периодам относятся апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Расчет отпускных выплат осуществляется исходя из среднего дневного заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев и умножения на все календарные дни отпуска за исключением официальных праздничных дат.

Для увеличения продолжительности отдыха специалист рекомендует присоединять отпуск к праздничным периодам в январе и мае. Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни в период отпуска не включаются и не подлежат оплате.

Стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Законодательство позволяет разделять отпуск на части при условии, что одна из них будет не менее 14 дней. Отдельные категории работников имеют право на удлиненный основной отпуск или дополнительные дни отдыха.

