Тайная механика помощи предкам: как правильно провести Масленицу-2026 по старым традициям

Масленица в массовом сознании давно спрессовалась до двух символов: румяный блин и горящее чучело. Однако за этим фастфудным образом праздника скрывается пласт архаики, который старше не только христианства, но и самого понятия «Русь». Нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова в беседе с REGIONS напомнила: современное застолье — лишь бледная копия ритуалов, которыми славяне встречали настоящую весну.

Сегодня даты Масленицы прыгают по календарю вслед за Пасхой. В 2026 году праздник выпадет на 16–22 февраля. В древности все было иначе.

«Четкой привязки к астрономически точному равноденствию, которое, как известно, является плавающей датой, не было. Нашим предкам было важно не само астрономическое событие, а его смысл. Поэтому обычно датой празднования Масленицы было 21–22 марта», — рассказала Белова.

День, когда свет окончательно побеждает тьму. Именно тогда пекли первый символический блин — не просто угощение, а модель солнца, ритуальный дублер небесного светила.

Христианство сдвинуло праздник, привязав его к подготовке Великого поста. Смысловая нагрузка изменилась: теперь это время нагуляться перед долгим воздержанием. Однако стереть древний код полностью не вышло. Чучело, которое торжественно сжигают в воскресенье, — не просто кукла.

«Чучело Масленицы обычно делали из старой, уже не поддающейся починке одежды, чтобы вместе с зимой сгорели и исчезли болезни, горе, страдания и прочие проблемы, которые весь предыдущий год беспокоили людей», — добавила она.

В некоторых селах куклу возили по улицам, и каждый житель подбрасывал к ее наряду свою ветошь — кусочек личных бед, который огонь должен был переплавить в пепел и небытие.

Сохранились и другие элементы языческого сценария. Катания с горок, качели, кулачные бои — все это в древности носило отнюдь не развлекательный характер. Ритуальный шум, состязания, гам должны были разбудить землю, подтвердить готовность человека к весеннему циклу. И, конечно, семь дней праздника имели жесткий сценарий, который соблюдался веками:

Понедельник — «Встреча»: начинали печь блины, готовили утварь.

Вторник — «Заигрыш»: молодежь мерялась удалью на горках.

Среда — «Лакомка»: зятья шли к тещам, и здесь действовало негласное правило — чем щедрее угощение, тем крепче родственные связи.

Четверг — «Разгуляй», старт широкой Масленицы: все хозяйственные работы запрещались, даже самые срочные.

Пятница — «Тещины вечерки»: ответный визит, теперь тещу принимали с почетом.

Суббота — «Золовкины посиделки»: невестки одаривали сестер мужа.

Воскресенье — Прощеное: пепел чучела развеивали по полям, кланялись в ноги и просили прощения.

Примет, привязанных к погоде, у Масленицы нет, констатирует Белова. Слишком подвижна дата. Но главная традиция — не блины и не костры. Главное — веселье. В древности оно было обязанностью.

«Считалось, что тот, кто не веселится на Масленицу, проведет год в горе и печали, а другие люди будут сторониться такого несмеяну», — подытожила она.

Современному человеку, уставшему от обязательств, эта норма кажется абсурдной. Но, возможно, именно в ней — ключ к живучести праздника, который пережил и крещение Руси, и индустриализацию, и эпоху гаджетов.

Ранее сообщалось, что на самом деле нужно делать верующим в родительскую субботу.