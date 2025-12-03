Тайная сеть фейковых YouTube и TikTok раскрыта: что искали жертвы на этих страницах

В России осенью была зафиксирована повышенная активность киберпреступников, создававших поддельные веб-сайты под видом улучшенных версий популярных социальных платформ и сервисов. По данным аналитической компании F6 и информационного агентства ТАСС, данные ресурсы распространяли вредоносное программное обеспечение.

Среди выявленных мошеннических приложений значатся такие наименования, как TikTok 18+, YouTube Max, YouTube Boost, YouTube Mega, YouTubPro, а также сервисы «Оплата штрафов», «Без пробок» и EasyRide. Все эти ресурсы, по информации экспертов, были связаны в единую сеть, первые домены которой появились летом.

К настоящему моменту заблокировано около 30 доменных имен, входящих в данную схему. Указанные сайты были проиндексированы российскими поисковыми системами, что облегчало их обнаружение пользователями.

Ранее в МВД России заявили, что появилась новая схема блокировки смартфонов Apple через чужой Apple ID.