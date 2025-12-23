Тайное стало явным: священник раскрыл, что ждет Россию перед самым концом света

Священник из Сергиева Посада Николай Смирнов в своем выступлении обратился к теме пророчеств русских старцев о роли России перед концом времен. По его словам, в наследии православных подвижников содержится указание на особую духовную миссию страны в период глобальных потрясений, пишет ИА МедиаПоток .

Отец Николай отметил, что, согласно преданиям, человечество в целом и Россия в частности пройдут через череду серьезных испытаний. После этих потрясений страна сможет духовно обновиться и стать оплотом веры, а также источником света и поддержки для других народов на фоне мирового хаоса.

Священник привел в пример слова преподобного Амвросия Оптинского о том, что в последние времена существует риск забвения Бога. При этом он подчеркнул, что точное время конца света предсказать невозможно, и эта тайна находится исключительно в ведении Бога.

Основной акцент в своем обращении отец Николай сделал не на страхе перед апокалиптическими сценариями, а на практическом духовном делании. Он призвал верующих сохранять внутреннюю стойкость, не поддаваться панике, регулярно молиться и искать утешения в вере, что, по его мнению, является ключом к преодолению любых трудных периодов.

