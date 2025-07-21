Тайны Эпштейна: новая теория заговора потрясла американцев

Дело Джеффри Эпштейна приобретает новые неожиданные повороты, а также обрастает теориями заговора. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Даже спустя годы после смерти Эпштейна история продолжает будоражить американское общество. Финансист, обвиненный в создании сети по эксплуатации несовершеннолетних, оставил после себя множество вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Последний виток скандала связан с Дональдом Трампом — The Wall Street Journal опубликовал материал об эротической открытке, которую экс-президент якобы отправил Эпштейну.

Трамп после публикации материала подал иск на 20 миллиардов долларов, обвинив издание в клевете. Однако 69% американцев, согласно опросам, уверены, что власти скрывают правду о связях Эпштейна с элитой.

Кроме того, многие вспомнили, как однажды Трамп называл Эпштейна «потрясающим парнем», но после ареста дистанцировался. Теперь же на фоне предвыборной гонки тема вновь стала инструментом политической борьбы.

Списки Эпштейна также пока остаются загадкой. ФБР утверждает, что доказательств их существования нет, но слухи не утихают. В них, как полагают любители заговоров, фигурируют имена Билла Клинтона, принца Эндрю, Билла Гейтса и других влиятельных персон.

Политолог Петр Колчин отметил, что Трамп вряд ли стал сам раздувать скандал: это слишком чувствительная и рискованная история, которая может подорвать легитимность всей политической системы США.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил генпрокурора США раскрыть показания по делу Эпштейна.