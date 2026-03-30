В Балтийске (бывш. Пиллау) подготовка к туристическому сезону преподнесла неожиданную находку. На Морском бульваре, где идут работы по благоустройству, на поверхность подняли артефакты Второй мировой войны. Прямо на глазах у прохожих экскаватор расчистил бетонное сооружение — бывшую позицию немецкого 5-го дивизиона морской артиллерии, передает « Русский Запад ».

Среди вывороченного песка лежали ржавые предметы: старый бидон, плоскогубцы, пара ножен от кортиков. Но главная находка — контейнер для взрывателя артиллерийского снаряда. Эта «скорлупа смерти» сохранилась идеально, в отличие от проржавевших металлических вещей. Дело в том, что емкость изготовлена из бакелита — первого в мире термостойкого пластика, который не поддается коррозии.

По данным краеведа Дениса Дунаевского, автора книги «Гарнизонные города Восточной Пруссии», место работ — бывшая артиллерийская батарея, оборонявшая морские подступы к Пиллау.

Таким образом, подготовка к лету преподнесла исторический сюрприз, напомнив о военном прошлом этого прибрежного района.

