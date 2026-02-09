Тайные онкоскрининги: что на самом деле входит в бесплатный медосмотр по полису ОМС в 2026

Депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью RT подробно разъяснил порядок и условия прохождения диспансеризации в рамках системы обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что это важная социальная программа, направленная на раннее выявление хронических заболеваний.

Диспансеризацию могут пройти все граждане России, имеющие полис ОМС, начиная с 18 лет. График зависит от возраста: с 18 до 39 лет — один раз в три года, а с 40 лет — ежегодно. Отдельные льготные категории, такие как инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также работающие пенсионеры и предпенсионеры, имеют право на ежегодный осмотр.

Процесс делится на два этапа. Первый, скрининговый, включает анкетирование, основные измерения, анализы крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ, флюорографию и осмотр терапевта с учетом возрастных онкоскринингов. Если по результатам выявлены риски, пациента направляют на второй, углубленный этап для консультаций у узких специалистов.

Панеш отметил, что записаться можно несколькими способами: через регистратуру поликлиники, кол-центр, портал «Госуслуги» или информационный киоск в медучреждении. Работающим гражданам предоставляется один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, а предпенсионерам и работающим пенсионерам — два дня.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.