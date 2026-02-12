В Русской православной церкви призвали не превращать наследие Серафима Саровского в сценарий для фильма-катастрофы. В архивах действительно сохранились записи, где старец говорит о трех этапах духовного пути России. Однако, как пояснили в саровской обители, речь идет не о хронологии войн или смене правителей, а о метафизике. Первый этап — период «оскудения духа», второй — явление «знака, где восходит солнце», третий — собирание земель вокруг общего нравственного стержня, пишет Кулик .

Самое тиражируемое словосочетание — «огненный дождь» — в интернете обросло иллюстрациями с падающими метеоритами и кадрами пожаров. В церкви на это реагируют сдержанно, но твердо: огонь у Серафима — это всегда про горнило души, а не про термическое поражение поверхностей. По словам священников, старец вообще не оперировал новостными сводками, он оперировал образами.

Особое внимание приковано к фразе о «солнце», которое взойдет над Россией. Версии разнятся от появления мессии до запуска отечественного термояда. Церковное крыло настаивает: святой говорил о возвращении к корням и утраченной соборности. Любая технологическая или политическая интерпретация, подчеркивают в РПЦ, обедняет смысл видений.

Синодальный отдел по взаимоотношениям с обществом и СМИ напоминает: преподобный Серафим канонизирован за подвижничество, а не за умение предсказывать курсы валют или даты затмений. Его слова — это не тикеры биржи, а маяки. Они подсвечивают путь, но не диктуют дату прибытия.

Церковь просит верующих свернуть с пути охоты за «секретными датами» и вернуться к сути. Если Саровский и предупреждал о чем-то, то не о том, что небо станет красным, а о том, что сердце может очерстветь настолько, что перестанет замечать свет.

