Тайные жители попали на камеру: кто уничтожил все деревья в парке Екатерингофа

В Санкт-Петербурге на берегах реки Таракановка в районе парка Екатерингоф обнаружены следы пребывания бобров. Об этом сообщил биолог Павел Глазков, передает Neva.Today.

Как отметил специалист, вдоль реки можно наблюдать многочисленные стволы деревьев, кора с которых была полностью обглодана. Пни имеют характерную заостренную форму, что указывает на работу острых зубов бобров. Эти животные являются самыми крупными представителями отряда грызунов на территории Европы.

В зимний период бобры ведут преимущественно ночной образ жизни. Для их обнаружения в темное время суток биологу потребовалось использовать тепловизор — прибор, показывающий тепловое излучение объектов.

По словам Глазкова, животные обосновались на берегу реки Таракановка, где живут в норе. Эксперт предполагает, что это целое семейство. Такое наблюдение позволяет ожидать, что к весне популяция бобров в этой городской локации может увеличиться.

