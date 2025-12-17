Тайные жители попали на камеру: кто уничтожил все деревья в парке Екатерингофа
Биолог Глазков: стволы деревьев в парке Екатерингофа обглодали бобры
В Санкт-Петербурге на берегах реки Таракановка в районе парка Екатерингоф обнаружены следы пребывания бобров. Об этом сообщил биолог Павел Глазков, передает Neva.Today.
Как отметил специалист, вдоль реки можно наблюдать многочисленные стволы деревьев, кора с которых была полностью обглодана. Пни имеют характерную заостренную форму, что указывает на работу острых зубов бобров. Эти животные являются самыми крупными представителями отряда грызунов на территории Европы.
В зимний период бобры ведут преимущественно ночной образ жизни. Для их обнаружения в темное время суток биологу потребовалось использовать тепловизор — прибор, показывающий тепловое излучение объектов.
По словам Глазкова, животные обосновались на берегу реки Таракановка, где живут в норе. Эксперт предполагает, что это целое семейство. Такое наблюдение позволяет ожидать, что к весне популяция бобров в этой городской локации может увеличиться.
