Тайный брак Ходченковой: актриса вышла замуж за IT-бизнесмена

Светлана Ходченкова, одна из самых востребованных актрис российского кино, снова вышла замуж. Информация о браке появилась еще два месяца назад, но только сейчас стали известны некоторые подробности. Как пишет KP.RU , избранником 43-летней звезды стал не коллега по цеху, а успешный бизнесмен, работающий в IT-сфере. Сама актриса хранит молчание и не комментирует личную жизнь, но коллеги подтвердили факт замужества.

Светлана Ходченкова давно достигла того статуса, о котором мечтает каждая выпускница театрального вуза. Она может выбирать сценарии, отказываться от неинтересных проектов и работать только с лучшими режиссерами и продюсерами страны. Раз в месяц актриса выходит на сцену частного театра, много снимается в кино. Особенно плодотворным выдался 2025 год.

Одна из самых ожидаемых премьер с участием Ходченковой запланирована на январь 2027 года. Речь идет об экранизации повести братьев Стругацких «Отель «У погибшего альпиниста». Для актрисы этот проект особенный — ее партнером по съемочной площадке стал Александр Балуев. Вместе они не играли 23 года, со времен культового фильма «Благословите женщину», который когда-то сделал Ходченкову знаменитой.

При таком плотном графице и публичности актрисе удается сохранять главную тайну — имя своего избранника. По информации коллег из киноиндустрии, Светлана вышла замуж еще в прошлом году после продолжительного романа.

«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж в прошлом году. Муж — ни актер, ни режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — рассказал источник KP.RU в киноиндустрии.

Для Ходченковой этот брак стал вторым. Первым мужем актрисы был Владимир Яглыч, с которым она познакомилась еще в Щукинском училище. Брак продлился пять лет и распался в 2010 году. Яглыч с тех пор женился, воспитывает двоих детей.

После развода у актрисы было несколько громких романов. Она не скрывала отношения, давала совместные интервью с избранниками. Один из поклонников даже вручил ей помолвочное кольцо прямо на сцене после спектакля. Но все эти союзы распались. После череды неудач Светлана взяла паузу и перестала пускать журналистов в личное пространство.

Сейчас, по словам коллег, актриса выглядит по-настоящему счастливой. Она научилась не только много работать, но и качественно отдыхать. Периодически берет отпуск, посещает выставки и театральные премьеры. При этом конспирацию никто не отменял — все интервью Светлана дает только под проекты, с обязательным условием не спрашивать о муже.

У актрисы есть собственная квартира в Москве, но часто она проводит время в загородном доме в Подмосковье. Где именно поселилась новая семья — остается загадкой.

Поклонникам остается только гадать и ждать, когда звезда сама решит представить избранника публике. Пока же Ходченкова наслаждается личным счастьем вдали от вспышек фотокамер, а публика продолжает обсуждать ее роли и ждать новых кинопремьер.

