Тайный ритуал в канун Нового года: почему знающие советуют повесить ключ на верхушку елки

В преддверии Нового года появились рекомендации, основанные на старинном народном обычае, связанном с украшением елки. Согласно этому поверью, для привлечения удачи и положительных перемен в наступающем году на новогоднее дерево следует повесить обычный ключ, сообщает pg12 .

В традиции ключ рассматривается как символ, способный одновременно закрывать путь прошлым неприятностям и открывать дверь к новым возможностям, желанным событиям и встречам. Обряд направлен на создание намерения и готовности человека к изменениям.

Для проведения обряда подходит любой ключ: домашний, новый, подаренный или даже символически изготовленный из дерева или бумаги. Перед тем как повесить его на елку, рекомендуется подержать ключ в руках, сосредоточившись на своих желаниях и целях на будущий год. Ключ следует размещать как можно выше среди других украшений, ближе к верхушке елки.

Для усиления эффекта к ключу можно привязать ленточку определенного цвета: золотую для привлечения возможностей, бордовую для материальных благ или зеленую для здоровья. После окончания новогодних праздников, когда елка будет разобрана, ключ не следует выбрасывать или убирать вместе с обычными украшениями. Его рекомендуется хранить отдельно в течение всего года как личный талисман, напоминающий о поставленных намерениях.

Важным условием называют осознанность и искренность желаний того, кто проводит обряд, а не просто механическое выполнение действий для красоты или «на всякий случай».

