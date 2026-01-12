Тайный смысл Родительских суббот: когда в 2026 году нельзя отказывать в поминовении

В православном церковном календаре на 2026 год определены семь особых дней, именуемых Родительскими субботами. Эти даты предназначены для усиленного поминовения умерших родных и близких, пишет URA.RU.

Первая такая суббота, Мясопустная (Вселенская), отмечается 14 февраля. Она предшествует началу Великого поста. Следующие три Родительские субботы приходятся на седмицы Великого поста: 7 марта (вторая седмица), 14 марта (третья седмица) и 21 марта (четвертая седмица).

После Пасхи, на девятый день после праздника (21 апреля), отмечается Радоница — день особого поминовения, который выпадает на вторник. Еще одна Вселенская родительская суббота, Троицкая, назначена на 30 мая, накануне праздника Дня Святой Троицы. Завершает цикл поминальных дней в году Димитриевская родительская суббота 7 ноября.

В эти дни в православных храмах совершаются заупокойные богослужения. Верующие посещают церковные службы, возносят коллективные молитвы об упокоении душ усопших, ставят свечи. Также принято посещать кладбища, чтобы привести в порядок могилы и почтить память близких.

