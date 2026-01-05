Тайный указ: оказывается, православных уже давно можно хоронить позже трех дней без греха.

Русская православная церковь подтвердила допустимость проведения погребального обряда позже традиционного третьего дня после смерти человека в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Об этом заявил глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов, пишет NEWS.ru .

Трехдневный срок, установленный церковной традицией в память о Воскресении Христа, не является жестким каноническим требованием. Перенос даты похорон возможен, если этого требуют объективные причины. К таким причинам относятся необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы, время, требуемое для организации дальних поездок родственников, или иные непредвиденные ситуации.

Подчеркивается, что духовный смысл обряда, заключающийся в молитвенной поддержке усопшего и живых, остается неизменным. Важнее обеспечить достойное и осмысленное проведение церемонии, чем формальное соблюдение сроков. Такой подход соответствует церковным установлениям и практике.

Ранее сообщалось, что праздничные застолья и стресс повышают риск инфаркта.