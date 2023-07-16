«Такая энергия приводит к насилию»: выяснилось, как черная магия воздействует на людей
Экстрасенс Мишина объяснила, как черная магия нарушает психическое равновесие человека
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Черная магия с давних времен привлекает к себе внимание многих эзотериков. Она манит якобы возможностью обрести силу и могущество, но влечет за собой ряд разрушительных последствий, которые могут коснуться не только жертвы, но и самого практикующего мага.
Знаменитый экстрасенс Инна Мишина рассказала, как использующие черную магию могут подавлять волю жертвы и заставлять ее делать то, что необходимо магу.
«Для этого существуют различные техники, позволяющие контролировать человека и заставлять его делать то, что нужно самому практику. Такие действия мага могут также уничтожить личную волю человека и отнять у него свободу. Также это может нарушить психическое равновесие», — поделилась Мишина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Черная магия, отметила собеседница, также может призвать темных сущностей, которые оказывают негативное влияние на людей.
«Такая энергия способна вызывать конфликты, которые приводят к межличностным проблемам или даже физическому насилию», — добавила эксперт.
Подробнее об опасностях, которые скрывает в себе черная магия, читайте здесь.