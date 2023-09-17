«Такая забота греет душу»: боец СВО признался, какие передачки от россиян радуют на фронте

Боец российской армии Андрей И. рассказал, что часто бойцы скучают по домашней пище. Не всегда на передовой удается поесть горячего, но когда случаются такие «праздники» после долгих переходов или марш-бросков, солдаты искренне радуются.

Однажды после очередного перебазирования бойцы стали соображать себе ужин. О шикарной кухне речи не шло, удалось найти лишь несколько банок тушенки, картошки, свеклы, морковки и лука. Кто-то принес съедобных трав. У кого-то нашлась перловка из банки.

«Мы решили приготовить суп, но кастрюль в чистом поле не нашли, котелков тоже не оказалось. Тогда включили солдатскую смекалку: отмыли цинковый ящик от патронов и использовали его для приготовления еды. Ящик был большой, а мы были голодные, как волки. Но все же, когда варево было готово, оно нам показалось самым вкусным», — поделился Андрей в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом И. добавил, что чаще всего на позициях все же стоит полевая кухня, где повар готовит полноценные обеды для военнослужащих. Туда же обычно довозят и всю продуктовую поддержку от россиян, которые передают свои домашние соленья и варенья бойцам.

«Всегда приятно, когда к макаронам с тушенкой вдруг добавляются соленые огурчики от неравнодушных хозяек. Чай с вареньем и печеньями пить тоже очень здорово. Такая забота греет душу», — признался солдат.

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