Американский журналист Такер Карлсон в интервью с ведущим RT Риком Санчесом высказался о России и ее западных недоброжелателях.

Такер Карлсон признался, что в восторге от России и советует каждому побывать там хоть один раз. Для журналиста, посетившего РФ в 2024 году, страна стала «замечательным местом».

Также журналист вспомнил слова бывшего сенатора Джона Маккейна, сравнившего Россию с «бензоколонкой с ядерным оружием». Карлсон назвал его «клоуном с низким IQ».

«Бензоколонка с ядерным оружием». Серьезно? Вы вообще читали Толстого? Вы там когда-нибудь были? Вам может не нравиться Россия, но называть ее бензоколонкой? Да вы просто идиот», — сказал Карлсон в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Карлсон напомнил, что Россия не ущемляла права спортсменов только из-за иностранной фамилии, как это делали в странах Запада.

Напомним, что Такер Карлсон в 2024-м взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В том же году он снова возвращался в Москву уже для встречи с главой МИД Сергеев Лавровым.

Ранее журналист Такер Карлсон раскрыл свое отношение к украинцам и правительству Незалежной.