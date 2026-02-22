«Такие ошибки совершать нельзя»: легендарный тренер вынес вердикт Непряевой после провала на ОИ

Скандальная история с ошибкой Дарьи Непряевой в марафоне на Олимпийских играх в Милане получила продолжение. Ситуацию прокомментировал бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский, не оставив камня на камня от оправданий российской лыжницы.

Напомним, в женском масс-старте на 50 км Непряева допустила грубейшую ошибку: из-за потери концентрации она перепутала боксы и взяла лыжи, принадлежащие немецкой спортсменке Катарине Хенниг. В результате россиянка финишировала 11-й, но позднее была дисквалифицирована за нарушение правил.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Совспорта» Дмитрию Бебякину Каминский жестко оценил произошедшее. Специалист подчеркнул, что решение арбитров о дисквалификации абсолютно справедливо и не вызывает сомнений. По его мнению, спортсменка высокого уровня не имеет права на подобную рассеянность, особенно на главном старте четырехлетия.

«Никаких вопросов к дисквалификации. Все по правилам. На чужих ошибках не хочет учиться, прецедент уже был. Эту ошибку Непряевой нельзя назвать провалом, была усталость, тяжелый круг, потеряла концентрацию, не туда сунулась. Конечно, такие ошибки совершать нельзя. Когда ты выходишь на Олимпийских играх, надо быть предельно собранным», — заявил Каминский.

Тренер также отметил, что, несмотря на усталость и тяжелую трассу, ссылаться на эти факторы не приходится — все участницы находились в равных условиях.

Победу в марафоне одержала шведка Эбба Андерссон. Второе и третье место заняли норвежка Хейди Венг и швейцарка Надя Келин. Пострадавшая от ошибки Непряевой Катарина Хенниг финишировала девятой.

Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершаются сегодня, 22 февраля.

