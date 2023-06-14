«Такие зазывалы могут быть преступниками»: россияне рекомендовали женщинам не ходить на вечеринки с «блогерами»

Мошенник обманул москвичей на 15 тысяч рублей. Он обещал устроить вечеринку с популярными блогерами, которая не состоялась, пишет Baza .

По данным журналистов, некий Никита Маланин решил устроить вечер на Москве-реке в компании селебрити. Парень даже пообещал, что все пройдет на борту теплохода «Рэдиссон» в стиле «Великого Гэтсби». Такое удовольствие обошлось желающим в 15 тысяч рублей за вход.

Тех, кто пришел и рассчитывал повеселиться за отданные деньги, ждало разочарование. Ни блогеров, ни теплохода у причала не оказалось, а «организатор» перестал отвечать на сообщения. Однако он уже успел анонсировать новую такую же вечеринку.

«Почему люди продолжают верить на слово всем, кто им на уши лапшу в интернете вешает?»; «Новый способ обмана зевак»; «Такие зазывалы могут быть настоящими преступниками. Сначала приглашают на вечеринку якобы с блогерами, спаивают девушек, а потом увозят в бордели или рабство», — комментируют новость пользователи Сети.

Ранее мошенники обворовали россиян на 80 миллионов рублей с помощью пищевых добавок.