«Таких страшных ощущений раньше не было»: сестра погибшего десантника рассказала о предчувствии беды

Акушеры бы сильно удивились, если бы увидели, каким вырос Эдуард Реунов. Он появился на свет в Костромской области очень больным, и все детские годы задыхался и кашлял. Но, чуть повзрослев, стал бодрым парнем с первой группой здоровья. В армию его взяли без вопросов.

У Эдика замечательная старшая сестра Виктория, которая теперь носит фамилию Хагиева. В детстве она очень радовалась, когда узнала, что у нее будет братик.

Для всей семьи было шоком, когда на втором курсе магистратуры Реунов решил пойти по контракту в армию. Объяснил он это тем, что времени свободного много, а служить все равно после университета идти надо.

«Контракт он заключил в ноябре 2021 года и стал десантником, в декабре успел съездить в Казахстан на миротворческую миссию. А через несколько недель сказал, что едет на учения в Белоруссию. Это было 16-го февраля, незадолго до начала спецоперации», — сказала Хагиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В самом начале СВО Эдуард вместе с ребятами выполнял задачи под Гостомелем, и связь пропадала надолго — до полутора месяцев родные не получали вестей. Но всегда они чувствовали: все в порядке. Совсем иначе все сложилось в начале сентября, когда Реунов пропал на два дня, предварительно заверив всех в семейном чате, что он уже выходит из-под обстрелов и приближается к своему расположению в Херсонской области.

«Мы не находили себе места. Таких страшных ощущений раньше не было, как это было четвертого и пятого сентября. Объяснить это нельзя, но у родителей, меня и невесты брата — у всех было непонятное тревожное состояние. А шестого числа нам сообщили, что Эдик погиб», — отметила сестра бойца.

Как рассказала девушка, после смерти Реунов ни разу не снился матери, но являлся во сне своему отцу, причем почти всегда в детском возрасте. Сама Виктория тоже видела непонятные сны: например, где Эдик шел в гражданской одежде в незнакомом городе, а она шла за ним следом и уговаривала расторгнуть контракт. Поворачиваясь с возмущенным видом, брат сухо ответил «нет».

Полную историю Эдуарда Реунова читайте здесь.