«Таким людишкам мешают все»: неизвестные в Смоленской области избили собачников и их питомцев

Группа мужчин 24 июня избила и закидала камнями собачников вместе с животными на специальной площадке для выгула питомцев в Смоленске, сообщает Readovka67.ru.

Одна из пострадавших обратилась к журналистам, чтобы поделиться информацией о произошедшем. С ее слов, группа мужчин преследует и избивает собаководов в микрорайоне Соловьиная роща. В полицию женщина тоже обратилась и зафиксировала полученные травмы, в числе которых сотрясение мозга и сломанное ребро.

После этого пострадавшей и ее родственникам начали поступать угрозы, а других собачников неизвестные находили и повторно избивали. Девушка также утверждает, что нападавшие имеют какое-то отношение к правоохранительным органам. Однако в пресс-службе УМВД России по Смоленской области на запросы СМИ ответили, что по заявлению ведется проверка, решение по которой будет принято позже.

«В прокуратуру. С удовольствием уволят этих правоохранителей и вершителей справедливости»; «В тюрьму этих садистов и живодеров. Избили собак, женщин, мужчин — нелюди»; «Таким людишкам мешают все: собачники, бездомные собаки и дети, гуляющие на площадке», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что известный российский режиссер попал в больницу в результате избиения.