«Такого я еще не видел»: известный адвокат указал на нарушения суда, из-за которых человек сел на 10 лет

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея 15 марта 2021 года признал виновным Вячеслава Пономарева по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с противозаконным проникновением в жилище» и приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима. Однако защита Пономарева не согласна с этим решением, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» известный адвокат Максим Калинов.

По словам потерпевшего Казбека Ахиджака, в ночь на 9 мая 2018 года он находился у себя дома в ауле Псейтук с женой. Тогда к нему ворвались злоумышленники, связали и избили его и его супругу, забрали из сейфа денежные средства и скрылись. Жена Ахиджака скончалась.

У Пономарева, которого признали виновным в разбое, было непроверенное алиби. По словам его родственников и соседей, в день трагедии мужчина был у себя дома, а на следующий день участвовал в акции «Бессмертный полк». Примечательно, что Пономарев также работал прорабом у Ахиджака.

Суд признал мужчину виновным, однако защита считает, что доказали вину обвинители неправомерно. Во-первых, утверждают они, потерпевший опознал Пономарева, хотя не мог этого сделать, так как находился в реанимации и не мог произнести ни слова. Во-вторых, Ахиджака во время разбоя не имел возможности видеть лица нападавших.

Кроме того, эксперты считают, что подписи понятого в протоколе осмотра места происшествия были поддельными. Были и другие серьезные нарушения во время следствия, считает защита.

Суд же, по словам Калинова, доводы защиты проигнорировал и признал Пономарева виновным. При этом во время вынесения приговора было также допущено немало нарушений. В итоге, подчеркнул адвокат, защита Пономарева намеревается писать кассационную жалобу.

«Там будет следующее: основания недопустимости доказать показания самого потерпевшего, процессуальные нарушения суда — неудаление в совещательную комнату при заявлении ходатайств, не разъяснение прав участникам процесса. Прокурор, который был на суде, не имел доверенности, это тоже грубое нарушение», — перечислил Калинов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, добавил адвокат, суд отклонял «более чем обоснованные» ходатайства защиты на проведение медицинской экспертизы и следственного эксперимента. Это, а также доказательства, которые вошли в основу обвинения, будут включены в кассационную жалобу защиты.

«Суд, по мнению защиты, был с обвинительным уклоном. Также отмечу, что со стороны представителей Пономарева написаны обращения в 40 федеральных инстанций с указанием всех нарушений. Я сталкиваюсь со многим во время следствий и судов, но такого я еще не видел», — заключил Калинов.

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