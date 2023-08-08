В Екатеринбурге подозреваемого подростка в убийстве девушки оставят под стражей до октября

Информацию о выборе меры пресечения подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. По предварительным данным девушка с парнем пошли в гости к своему другу. Есть информация, что подросток, кроме алкоголя, в ту ночь употребил наркотические вещества. Парень приревновал девушку к другу. Это и стало причиной того, что он зарезал ее ножом. Позже он признался, что она вела разгульный образ жизни, поэтому молодой человек не мог доверять ей. Сообщается, что парень сам сознался в преступлении, но жалел исключительно себя.

Отмечается, что ванная была вся испачкана кровью. По одной версии, парень пытался расчленить труп девушки, чтобы скрыть следы преступления. Согласно другой информации, юноша убивал девушку мучительно и долго. Все происходило на протяжении часа. Он избивал ее, потом пытался утопить в ванне и только позже зарезал.