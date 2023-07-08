«Такого, как Толя, больше нет»: невеста больше года не может забыть десантника, погибшего на СВО

Анатолию Сотникову из Читы было всего 19 лет, когда он отправился на спецоперацию. Несмотря на юный возраст, окружающие никогда не воспринимали Толю как несмышленого юношу. Он был морально зрелым не по годам, и на фронте подавал пример мужества старшим товарищам.

У Сотникова были две старшие сестры, о которых он заботился. Они обе воспринимали его как старшего. Одна из них, Елена Сотникова, говорит, что брат с детства грезил десантурой.

«Он решил связать свою жизнь с армией. Такое решение он принял, когда служил на срочной службе. Он позвонил и сказал, что будет подписывать контракт, и отговаривать его было бесполезно. Это была его мечта детства — стать десантником», — поясняет девушка позицию брата журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Занимаясь греко-римской борьбой, Анатолий был сильным парнем, но никогда задирал слабых. Наоборот — с детства был взвешенным и дружелюбным. И свою первую любовь он пронес через всю жизнь.

«Толя многим делился со мной, а я с ним. Он сразу рассказал, когда Ольга вдруг из подруги детства стала для него чем-то большим. У них была настоящая любовь. Ольга тяжело переносила потерю, когда мы узнали, что брат погиб на СВО. Она до сих пор говорит, что больше не найдет такого, как Толя», — говорит об их отношениях сестра.

В июне 2021-го года Сотников ушел в армию, а спустя год он должен был вернуться и жениться на Оле.

«В армии ему нравилось, он был счастлив. Через полгода подписал контракт. Но всем говорил, что летом 2022 года он приедет и женится. Таким серьезным он был, хотя брату было всего 19 лет. Но он очень любил детей и наверняка был бы хорошим отцом», — вздыхает Елена.

Но свадьбы не было, парень погиб в Херсоне.

Полную историю бойца Анатолия Сотникова читайте здесь.