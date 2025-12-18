Такого в роддоме не видели: малыш удивил уфимских врачей своей пуповиной

В одном из медицинских учреждений Башкирии родился ребенок с аномально длинной пуповиной. Об этом сообщили представители регионального министерства здравоохранения, сообщает News.ru.

По данным ведомства, длина пуповины составила около 1,5 метра, тогда как в большинстве случаев нормой считается диапазон от 40 до 70 см.

Медики зафиксировали сразу несколько особенностей. На пуповине были обнаружены два истинных узла и один ложный узел. Кроме того, специалисты отметили наличие участков тромбоза. Также во время беременности наблюдалось двойное обвитие плода пуповиной. Несмотря на совокупность осложняющих факторов, роды прошли без экстренных вмешательств.

Состояние матери и новорожденного оценивается как стабильное. Угрозы их жизни и здоровью не выявлено, ребенок находится под наблюдением врачей.

