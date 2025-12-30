Таксист из Иркутска рассказал, как работают водители в новогоднюю ночь

Работа таксистов в новогоднюю ночь имеет свой особый ритм, пишет портал Ирсити.ру. По словам опытного водителя из Иркутска, активная работа начинается примерно с 19:00 31 декабря и продолжается до 23:00. Затем большинство таксистов берет небольшой перерыв, чтобы подготовиться к самому напряженному периоду.

По словам водителя, пик заказов наступает после полуночи, примерно с половины первого ночи, и длится до двух-трех часов утра. Заработать можно и позже, но пассажиры в предрассветные часы часто бывают «менее приятными».

Семьи таксистов, как правило, с пониманием относятся к такому графику в праздник, поскольку эта работа позволяет быстро получить хороший заработок. Сами водители обычно не употребляют алкоголь и после окончания смены возвращаются домой, чтобы встретить Новый год с близкими.

Что касается цен, то они в новогоднюю ночь необязательно сильно повышаются, отметил мужчина. Однако спрос резко возрастает, а количество автомобилей на линии, наоборот, снижается, что создает дефицит и может влиять на стоимость поездки. Утром 1 января цены также могут быть выше, чем после девяти часов утра.

Чтобы сэкономить, пассажирам стоит планировать поездки. Спрос снижается примерно к 9:30 утра или к 17:00 вечера.

Также полезно вызывать такси на более удобную сторону дороги, чтобы водитель мог быстрее подъехать. Тариф «Вместе» имеет смысл использовать только в утренние часы.

Главный совет от таксиста на 31 декабря — постараться закончить все дела и перемещения до 19:00-20:00 часов, чтобы избежать часов пикового спроса и высоких цен.

При этом он предупреждает, что в саму новогоднюю ночь все обычные лайфхаки могут не сработать из-за общей непредсказуемости ситуации на дорогах.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, будет ли в России мобильный интернет на Новый год.