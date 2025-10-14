Таксист в Калининграде сбил перебегавшего дорогу 10-летнего ребенка

В Ленинградском районе Калининграда произошло ДТП с участием ребенка. Об этом стало известно 14 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Вечером на пересечении улиц Горького и Первомайской произошел несчастный случай. Водитель, не заметив 10-летнего мальчика, который решил перейти дорогу в неположенном месте, сбил его на высокой скорости.

«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован с травмами», – говорится в телеграм-канале ведомства.

В данный момент на месте инцидента работают представители прокуратуры. Они тщательно исследуют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратове начался суд по делу о смертельном ДТП с участием сына депутата.